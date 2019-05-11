Молодежный симфонический оркестр РТ со студентами Берлинской консерватории выступит в Казани

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 11 мая, в Большом концертном зале имени С. Сайдашева состоится концерт Молодежного симфонического оркестра РТ «Навстречу XX международному фестивалю молодежных оркестров мира YoungEuroClassic», сообщают организаторы мероприятия.

Молодежный симфонический оркестр РТ вместе со студентами Берлинской консерватории исполнит программу, которая прозвучит в Берлине на сцене «Концертхауса» 20 июля на XX международном фестивале молодежных оркестров мира Young Euro Classic.

В программу включены Симфония № 25 соль минор Моцарта, Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ре минор Баха, «Кармен-сюита» для струнного оркестра и ударных Бизе – Щедрина и другие произведения.

Международный фестиваль молодежных оркестров YoungEuroClassic является крупнейшим в мире фестивалем, который проходит ежегодно в столице Германии. Каждый год в течении двух с половиной недель в нем принимают участие лучшие молодежные оркестры со всего мира. При этом только один коллектив может представлять страну на фестивале. В этом году приглашение стать участниками события получили татарстанские музыканты.

На фестивале с коллективами выступают известнейшие мировые дирижеры и солисты, в том числе Даниэль Баренбойм, Василий Петренко, Антонио Паппано, Кшиштоф Пендерецкий, Кшиштоф Урбанский, Гидон Кремер, Дмитрий Маслеев и другие.

Начало концерта в БКЗ – в 17 часов.

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