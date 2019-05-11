В кайбицкой деревне Корноухово открыли новый памятник героям-землякам

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В деревне Корноухово Кайбицкого района открыли новый памятник героям-землякам, который был построен по программе самообложения за десять дней до праздника, пишут «Кайбицкие зори».



Он получился величественным, как сама Победа, за которую воевали деды и прадеды собравшихся на праздник жителей села, отмечает источник. Сельчане собрались, чтобы сказать «спасибо» тем, кто воевал в Великой Отечественной войне, и подтвердить, что память об их подвиге живет в сердцах современников. На открытии памятника землякам-победителям из Корноухова и поселка Воскресенский выступили учащиеся Ульянковской школы, которые прочли стихотворения и исполнили различные музыкальные композиции.

На памятнике закреплена мемориальная доска уроженцу села Ивану Корноухову – полному кавалеру ордена Славы, командиру взвода, разведчику. От имени главы района и от себя лично сельчан поздравила руководитель аппарата Совета района Рамиля Айзатуллова.

«Вы встречаете праздник у нового памятника. 74 года для человека – это целая жизнь, но время лишь усиливает величие этого праздника. Победа досталась нашему народу ценой невосполнимых потерь. 27 миллионов погибших... Война коснулась каждой семьи нашего района», – сказала Рамиля Айзатуллова.





Глава Ульянковского поселения Фарида Сундурова поздравила корноуховцев с праздником, пожелав им здоровья, радости и благополучия.

Вместе с юнармейцами отряда «Орлята» Ульянковской школы все участники торжества спели «Катюшу» и «День Победы», возложили цветы и венки к памятнику. Праздник завершился праздничным чаепитием.

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