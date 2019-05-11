Татар-информ

11 мая 2019, 11:34

Общество

Ветеран Великой Отечественной из Кайбицкого района умерла в День Победы

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Общество

Ветеран Великой Отечественной из Кайбицкого района умерла в День Победы

Фото: kaibicy.ru

Анна Захарова ушла из жизни в минуты, когда страна праздновала великую Победу.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В День Победы, 9 мая, на 97-м году жизни скончалась жившая в Кайбицком районе Татарстана ветеран Великой Отечественной войны Анна Захарова. Об этом пишет местная газета «Кайбицкие зори».

Еще утром она собиралась на праздник, но внезапно почувствовала себя плохо. «Видимо, этот особенный день для Анны Андреевны стал особенно волнующим, вспомнилось все. Ведь за плечами военные дороги, она каждый день смотрела смерти в глаза, каждый день мог быть последним», – отмечает издание.

Глава района Альберт Рахматуллин лично выразил соболезнование сыну участницы Великой Отечественной Валерию Захарову.

В 1943 году юную учительницу начальных классов призвали в армию. Она служила в зенитном артиллерийском дивизионе, вместе с ним участвовала в освобождении Польши. Демобилизовали ее летом 1945-го.

После войны Анна продолжила работать в Берлибашской школе, куда ходила за 20 км пешком от родного села, затем стала воспитательницей в интернате. В общей сложности она 42 года проработала в системе образования.

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