Помощь спасателей потребовалась маме с сыном из Челнов, в квартиру которых залетела летучая мышь

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Помощь спасателей потребовалась маме с 8-летним сыном из Набережных Челнов, в квартиру которых залетела летучая мышь. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о залетевшей в квартиру дома № 36/4 летучей мыши пришло накануне в 17.30 на единый номер вызова экстренных служб 112», – сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

В момент необычного происшествия в квартире находилась 32-летняя женщина с 8-летним сыном. Спасатели, прибывшие по вызову, поймали незваного гостя и выпустили его на улицу.

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