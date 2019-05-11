В Казани покажут премьеру «После тихого часа» Йолдыз Миннуллиной и Мударриса Аглямова

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). 14 мая в казанской творческой лаборатории «Угол» состоится премьера: «Тошке ялдан сон» / «После тихого часа» для зрителей старше 16 лет, сообщает пресс-служба лаборатории.

Режиссером спектакля выступила известная поэтесса Йолдыз Миннуллина, которая поставила его по стихотворению Мударриса Аглямова. В постановке авторы соединяют поэзию и танец, а также рассуждают о том, как люди создают что-либо в современном ритме жизни. Спектакль фактически представляет собой стихотворение-ответ, но актеры откликаются не словами, а телом, голосом, звуками и рисунком.

Стихотворение Аглямова повествует о совместном начале пути, о совместном поиске и о сомнениях в себе, о своей правде. Ключевая фраза в стихотворении – «рожденный строить и создавать не может уйти, разрушив». Она освобождает от страха разрушения, и герои спектакля размышляют на это тему, ведь невозможно отпустить мысль о том, что можешь все разрушить одним неверным шагом.

Спектакль создан в рамках театральной лаборатории Tat Cult. Композитором выступил Алмаз Асхадуллин. Среди актеров задействованы Евгений Скрипачев, Алмаз Асхадуллин, Альбина Нугманова, Айдар Ахмадиев, Рузанна Хабибуллина, Дмитрий Глухов, Эндже Гиззатова.





Начало премьеры – в 19 часов.

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