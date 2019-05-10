В Ингушетии умер самый пожилой житель России

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Самый пожилой житель России Аппаз Илиев скончался 10 мая на 124-м году жизни в Ингушской республиканской клинической больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главврача медучреждения Тамару Касиеву.

До этого долгожитель был доставлен в ИРКБ с полиорганной недостаточностью. Он находился в коме.

На смерть Илиева на своих страницах в социальных сетях откликнулся глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров: «Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил восемь детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков. Всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече».

Аппаз Илиев родился 1 марта 1896 года в горном селении Гули (ныне Джейрахский район Ингушетии). Он был занесен в Книгу рекордов России как самый пожилой житель страны.

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