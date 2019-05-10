На видео попало, как на трассе М7 в Татарстане «ГАЗель» протаранила трактор и вылетела в отбойник

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео, как на трассе М7 в Татарстане «ГАЗель» протаранила трактор и вылетела в отбойник. Видеоролик разместили пользователи на страницах в социальной сети.
«В четверг, 9 мая, в 14.20 в Елабужском районе республики на 985-м км трассы М7 32-летний водитель "ГАЗели", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с трактором», – рассказали агентству в пресс-службе МВД по РТ.
На кадрах видео видно, что от удара трактор перевернулся и у него вырвано заднее колесо, а грузовичок врезался в металлический отбойник.
Причины аварии и количество пострадавших устанавливаются.
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