Наставник «Локомотива» о победе над «Рубином»: «Хорошо, что забили быстрые мячи»

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал домашний разгром «Рубина» (4:0), отметив значение быстрых голов хозяев в первом тайме.

«Хорошо, что забили быстрые мячи. Это сыграло большую роль в дальнейшем. Нам было легче играть, потому что было больше простора. Наверное, в какой-то мере реабилитировались за игру с “Арсеналом“», – передает слова Семина пресс-служба команды.

Говоря о персоналиях, Семин счел, что все его подопечные сыграли достаточно ровно: «Все сыграли очень хорошо. Был баланс атакующей игры и обороны. У нас очень много травмированных, вышли те, кто был. Я боялся, как бы “Рубин“ не отыгрался».

При этом он добавил, что на его взгляд, команда больше атаковала правым флангом, и отметил активность Владислава Игнатьева.

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