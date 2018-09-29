Курбан Бердыев: «Пропущенные голы – результат и индивидуальных, и комплексных ошибок»

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал разгром в Москве футболистами «Локомотива» (0:4), посетовав на массу ошибок.

«Победа “Локомотива“ – заслуженная. Фору, которую мы дали в начале матча, было очень трудно отыграть потом», – приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Главной причиной неудачи Бердыев назвал ошибки своих подопечных: «Пропущенные голы – результат и индивидуальных, и комплексных ошибок. Мы в меньшинстве старались что-то создать, какие-то моменты, но были невынужденные персональные ошибки».

Говоря о нереализованном Игорем Коноваловым пенальти, Бердыев пояснил, что в тот момент на поле уже не было штатного пенальтиста команды: «Потому что не было Полоза на поле уже, так бы бил он».

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