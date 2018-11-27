Татар-информ

11 мая 2019, 09:02

Спорт

«Рубин» разгромлен в Москве «Локомотивом»

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Спорт

«Рубин» разгромлен в Москве «Локомотивом»

Фото: архив

Казанцы не сумели забить ни одного гола в ворота хозяев.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В предпоследнем матче чемпионата России казанский «Рубин» в Москве крупно проиграл «Локомотиву» со счетом 0:4.

На финише сезона каждый матч сродни финальному, хотя особых турнирных задач у казанцев не осталось. В еврокубки «Рубин» может пробиться только чисто теоретически. Столь же практически невероятен и вылет команды Курбана Бердыева из премьер-лиги.

А вот «Локомотив» имеет очень хорошие шансы на серебряные медали, поэтому для железнодорожников матч с казанцами имел очень большое значение. Так что крупная победа москвичей неожиданной не стала, хотя и такого разгрома «Рубина» тоже никто не предполагал. Но в нынешнем сезоне казанцы только раз, 0:0 дома в первом круге, взяли одно очко у «Локомотива» и дважды проиграли в Кубке России, а на этот раз оказались разгромлены.

Уже на 3-й минуте был назначен пенальти в ворота «Рубина». Подберезкин выставил локоть и на скорости влетел в Алексея Миранчука. Антон Миранчук уверенно реализовал пенальти, пробив точно в верхний угол, 1:0, без шансов для вратаря.

Еще через семь минут Жемалетдинов совершил рывок по правому флангу и прострелил в центр штрафной, Смолов опередил опекуна и расстрелял нижний угол ворот, 2:0. Да и в целом первую половину встречи хозяева провели заметно увереннее.

А вот после перерыва «Рубин» заиграл посмелее и стал больше времени проводить в атаке. При этом казанцы играли в меньшинстве с 55-й минуты. Подберезкин в центре поля сбил Алексея Миранчука, сорвав атаку москвичей. Это была вторая желтая карточка для Вячеслава, произошло удаление.

В большинстве москвичи удвоили свое преимущество. Алексей Миранчук на 73-й минуте с углового навесил во вратарскую, Крыховяк выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч под перекладину, 3:0. Через десять минут ход встречи мог измениться. Прошла подача в штрафную, и Рыбусь придержал руками Цаллагова. Увы, не реализовал пенальти Игорь Коновалов – он пробил несильно низом, и мяч прошел рядом со штангой! А голкипер хозяев Гильерме завалился в противоположную сторону.

Вот и наказали хозяева гостей. На 87-й минуте Антон Миранчук прорвался по центру и сделал передачу в штрафную, Кварцхелия выскочил один на один и пробил мимо вратаря, 4:0.

20 мая в последнем домашнем матче чемпионата казанцы сыграют с «Анжи» (Махачкала). После 28 туров в активе «Рубина» осталось 35 очков, десятое место.

«Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 4:0 (2:0).
Голы забили: Ант. Миранчук (3 – с пенальти), Смолов (10), Крыховяк (73), Кварацхелия (87). На 83-й минуте Игорь Коновалов не реализовал пенальти.
Предупреждены: Жемалетдинов, Рыбусь – Подберезкин, Сагитов. Удален: Подберезкин. 

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