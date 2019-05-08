Татар-информ

11 мая 2019, 10:00

Культура

Диана Сафарова задумала спектакль об анонимных комментаторах в Интернете

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Культура

Диана Сафарова задумала спектакль об анонимных комментаторах в Интернете

Фото: Рамиль Гали

Шоу позволит людям посмотреть на себя со стороны, уверена постановщик.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Комментарии к статьям в Интернете могут стать сюжетом для нового спектакля, рассказала главный режиссер иммерсивного спектакля «Анна Каренина» и соучредитель фонда поддержки современного искусства «Живой город» Диана Сафарова в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Есть идея поставить спектакль по анонимным комментариям к статьям в Интернете. Они иногда так сюжетно заходят, что понимаешь – вот он, театр. Ребята, вы сами тут театр просто делаете! Может быть, попробовать попытаться некоторым зрителям посмотреть на себя со стороны?» – заметила Сафарова.

По ее словам, спектакль будет посвящен одной из ключевых дилемм современности: с одной стороны – анонимные комментаторы пользуются безнаказанностью, которая граничит с безответственностью, но с другой – реализуют право на свободу слова, которую нельзя ограничивать.

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«Меня это трогает. Да, человек становится смелым. Чем он занимается сам, если он сидит целыми днями и строчит комментарии в онлайн-режиме?» – задалась вопросом Сафарова.

Актерами спектакля могут стать настоящие комментаторы, а анонимность им обеспечат маски, полностью закрывающие лицо. Ранее иммерсивное шоу «Анна Каренина» в постановке Дианы Сафаровой победило в номинации «Событие года» премии «Тантана» («Триумф»).

Интервью с Дианой Сафаровой читайте на сайте «События». Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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