Минниханов проверит ход посевной кампании в Пестречинском, Тюлячинском и Рыбно-Слободском районах

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня ознакомится с ходом посевной кампании в районах центральной части республики. Руководитель республики осмотрит поля и оценит состояние озимых культур. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов планирует совершить рабочую поездку в Пестречинский, Тюлячинский, Рыбно-Слободский муниципальные районы с целью ознакомления с ходом весенне-полевых работ», — отметили в пресс-службе.

В Тюлячинском районе Президент РТ также планирует посетить молочный завод. А в Рыбной Слободе — животноводческий комплекс и новую мечеть.

По данным Минсельхоза РТ на 10 мая, сев яровых культур в республике выполнен на 66%. Свыше 248,2 тыс. гектаров засеяно яровой пшеницей, около 373,5 тыс. гектаров — ячменем, более 54,3 тыс. гектаров — горохом. В лидеры по выполнению посевной кампании в республике вышел Тетюшский район — 86%, на втором месте Буинский район — 85,8%, на третьем — Дрожжановский район с показателем в 82,4%

Ранее Президент Татарстана подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в республике из-за сложной ситуации с озимыми культурами.

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