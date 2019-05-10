Диана Сафарова: «Мы оживили тихую улицу Мусы Джалиля»

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Благодаря иммерсивному спектаклю «Анна Каренина» удалось оживить тихую казанскую улицу Мусы Джалиля в центре города. Об этом главный режиссер спектакля и соучредитель фонда поддержки современного искусства «Живой город» Диана Сафарова рассказала в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Была спокойная и тихая улица Мусы Джалиля. Здесь было темно. Это была непроходная зона, больше парковка. Мы поставили спектакль, и сейчас здесь начинают открываться новые объекты, украшаться улицы. Она становится светлой, здесь началось движение. Мы оживили этот райончик города», — отметила Сафарова.

По ее словам, сейчас больше зрителей узнают о спектакле, приходят на «Анну Каренину», а также в творческую лабораторию «Угол».

«Наши лаборатории становятся более обширными: захватывают больше мест, о них узнает больше зрителей. Мне кажется, это здорово. Театр должен быть везде, потому что сейчас театр — это больше социальная практика. Культурная среда способствует формированию социальной среды», — подчеркнула Сафарова.

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