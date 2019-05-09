В Госпитале для ветеранов войн Набережных Челнов провели концерт для пациентов-ветеранов

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В Госпитале для ветеранов войн Набережных Челнов прошло торжественное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся на лечении в учреждении, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Холл стационара госпиталя был украшен в тематике предстоящего праздника, там же были накрыты праздничные столы с угощениями для сорока пациентов.

Мероприятие прошло при участии главы города Набережные Челны Наиля Магдеева. Он поздравил ветеранов с праздником, пожелал им крепкого здоровья и выразил благодарность коллективу госпиталя за здоровье пациентов, прошедших тяжелые военные годы.



Главврач госпиталя Резеда Мавзютова заверила, что и дальше сотрудники медучреждения будут продолжать свою работу для продления жизни и сохранения здоровья ветеранов.



После официальной части для ветеранов состоялась концертная программа с участием творческих коллективов и артистов города: свои песни исполнили популярный в Набережных Челнах артист Нияз Хаматшин, заслуженный деятель искусств РТ, композитор Ильгиз Закиров, лауреат конкурса «Русская песня» Федор Кузнецов и другие.





От нахлынувших воспоминаний на глаза ветеранов наворачивались слезы. В финале вечера мэр города, главный врач госпиталя и присутствовавшие гости раздали ветеранам подарки. Ветераны поблагодарили всех за теплое и душевное мероприятие.

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