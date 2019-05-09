Медицинских сестер Альметьевска поздравили с профессиональным праздником

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). 12 мая свой профессиональный праздник отметят медицинские сестры. В канун праздника в Альметьевске звучали искренние слова поздравлений всем сестрам милосердия, сообщает пресс-служба Управления здравоохранения по Альметьевскому району.



На плечи медсестры ложится около 80% прилагаемых усилий для излечения пациента. От них зависит грамотное лечение по назначениям врача и профилактическая работа по предупреждению заболевания.





Руководитель Управления здравоохранения Вера Головина обратилась ко всем виновницам торжества со словами благодарности от имени Министерства здравоохранения РТ, руководства Альметьевского района, руководителей лечебных учреждений.



Сотрудники всех больниц подготовили большую концертную программу. На сцене «Иске Элмэт» они исполняли фронтовые песни и танцевали, декламировали стихи и показывали инсценировки.





Вместе с воинами рисковали своей жизнью молодые и красивые медицинские сестры. Они помогали всем раненым, даже тем, кто был из вражеского стана, вытаскивали на себе раненых с поля боя, спасали не только тело, но и душу.



Низкий поклон и пожелания доброго здоровья, цветы и продолжительные аплодисменты обращались к приглашенным на праздник почетным гостям – ветеранам медицинского труда. Лучшие из лучших были награждены Почетной грамотой и Благодарственным письмом Совета и исполкома Альметьевского района и Управления здравоохранения по Альметьевскому району республики.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.