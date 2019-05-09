Озеро Рабиги в Болгаре очистили от погибшей рыбы

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Мероприятие по очистке водоема от погибшей рыбы прошло в Болгаре, на озере Рабиги. В природоохранной акции приняли участие представители руководства, общественных организаций, школьники, сотрудники заказника «Спасский» и просто не равнодушные к окружающей среде родного города люди – всего около 50 человек, пишет газета «Новая жизнь».





Организатором акции выступил городской исполком. Специалисты-экологи пояснили, что в озере предположительно произошел естественный отбор: рыбе не хватило на всю зиму имеющегося подо льдом кислорода.

Вид погибшей рыбы создавал неприятную картину, к тому же теплая погода привела к быстрому разложению карасей. Участники мероприятия за быстрое количество времени очистили всю береговую линию.

«Многие горожане откликнулись на эту акцию и добровольно приняли в ней участие», – отметил источник.

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