Татар-информ

11 мая 2019, 05:25

Общество

Болгарские школьники и юнармейцы повергли рейхстаг и взяли Берлин в реконструированном бою

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Общество

Болгарские школьники и юнармейцы повергли рейхстаг и взяли Берлин в реконструированном бою

Фото: spas-rt.ru

Организаторы заранее изготовили макеты военной техники, объемные баннеры с видами столицы Германии тех лет, закупили обмундирование.

(Казань,11 мая, «Татар-информ»). На центральном стадионе Болгара состоялась военно-историческая реконструкция битвы взятия Берлина и штурма рейхстага, пишет газета «Яна тормыш».

Организаторами мероприятия выступили автономная некоммерческая организация «Доброделание» совместно с коллективом кадетской школы-интерната. Реконструкция прошла на средства федерального гранта при участии городских средних, кадетской, Кимовской школ, юнармейцев, представителей поискового отряда «Булгар», а также ДОСААФ и кадетской школы из Чистополя.

Организаторы заранее изготовили макеты военной техники, объемные баннеры с видами столицы Германии тех лет, закупили обмундирование и многое другое. Все это вместе с активностью участников позволило полно восстановить одну из страниц нашей героической истории. Участники реконструкции показали зрителям, собравшимся на стадионе, эпизоды уличных боев, штурма рейхстага, подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и победе СССР в Великой Отечественной войне.

Глава исполкома района Валерий Осокин поблагодарил всех участников реконструкции, поздравил собравшихся с наступающим праздником. Мероприятие завершилось общей фотографией на фоне поверженного рейхстага.

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