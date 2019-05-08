Студенты Кукморского района устроили велопробег протяженностью 74 км в честь Дня Победы

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Студенты и сотрудники Лубянского лесотехнического колледжа устроили велопробег в честь Дня Победы. Колонна стартовала возле монумента павшим в Великой Отечественной войне в селе Лубяны Кукморского района, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.



В городе Вятские Поляны Кировской области участники велопробега возложили цветы к памятнику воинам-землякам.





Протяженность маршрута составила 74 км – в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Завершающей точкой путешествия памяти стал Парк Победы в Кукморе.

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