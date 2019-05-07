На фестивале «Мы – потомки Менделеева» выбрали самых креативных рабочих Менделеевска

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Ярким праздником завершился районный фестиваль народного творчества «Мы – потомки Менделеева». Более сорока номеров в финале представили работники предприятий, организаций и учреждений, ТОСов, передает ИЦ «Менделеевск».



Участники удивили зрителей своими талантами. В этом году самодеятельные артисты пели, танцевали, декламировали, играли на музыкальных инструментах, показывали театрализованные постановки и смешные миниатюры. Каждый номер был подготовлен с душевностью, отличался креативом и задором.

С поздравительными словами к артистам обратился глава Валерий Чершинцев. Он отметил, что в городе и районе насчитывается 62 творческих коллектива, 34 из них в районе, за последний год появилось 12 новых.

«Это здорово, что всех вас объединяет не только преданность к своей профессиональной деятельности, но и творчество, любовь к сцене. Гала-концерт прошел на одном дыхании. Все большие молодцы, так держать! Фестивалю быть!» − сказал Валерий Сергеевич.

Кульминацией праздника стала церемония награждения. Первое место завоевали работники Управления образования. Второе место досталось сотрудникам химзавода имени Л. Карпова, а третье – ТОСам «Карповец», «Химик», «Бондюжский», «Альфа» и «Поселок».





Гран-при и Кубок фестиваля присудили сотрудникам АО «Аммоний».

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