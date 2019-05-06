Татар-информ

11 мая 2019, 02:24

Общество

Воспитанники заинской «Заставы» сдали экзамен на право ношения символики клуба

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Общество

Воспитанники заинской «Заставы» сдали экзамен на право ношения символики клуба

Фото: zainsk-inform.ru

На старт марш-броска вышло семь человек, до самого конца дошло три самых сильных воспитанников клуба.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В Заинске завершается реализация проекта «Делай как я». Одним из знаковых отметок курса стала сдача на право ношения клубной символики военно-патриотического клуба «Застава», передает «Заинск-информ».

На старт марш-броска вышло семь человек, до самого конца дошло три самых сильных воспитанников клуба. Общая длина маршрута, который преодолели бойцы, составила около пяти километров.



Ребята исполняли вводные, требующие от юных бойцов сосредоточения, выносливости и реакции. На марш-броске их путь сопровождался взрывами «гранат» и «вражескими засадами», необходимо было пересечь местность ползком. При проведении испытаний бойцы демонстрировали силу воли, характер и закалку.

После марш-броска воспитанники «Заставы» выполнили упражнения акробатики, комплексные специальные упражнения с оружием и без оружия.



После сдачи испытаний состоялось награждение ребят, справившихся с одним из сложных экзаменов своей жизни. В торжественной обстановке фирменную символику клуба получил Данил Багурин, Максим Кобелев и Егор Преженников.

Проект «Делай как я!» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Благодаря проекту ребята получили возможность открыть для себя новый вид спорта – рукопашный бой, приняли участие в соревнованиях, а также военно-патриотических мероприятиях и акциях.

 

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