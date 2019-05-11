Бизнес-инкубатор Елабуги проведет День открытых дверей для молодых предпринимателей

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). 13 мая в бизнес-инкубаторе Елабуги состоится день открытых дверей для молодых предпринимателей, сообщает Минэкономики РТ.



Начинающим бизнесменам расскажут о мерах государственной поддержки, которые проводятся в Татарстане. Так, бизнесмены узнают о льготных кредитах и аренде офисов, предоставлении поручительств перед банками, бесплатном участии в международных и российских выставках и форумах, а также возможностях интернет-портала «Бизнес-навигатор МСП».



Начало встречи в 15:00. Для участия необходима регистрация по телефону 8 (85557) 78342.

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