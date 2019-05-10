В Казани очевидцы сняли на видео, как «Тойота» вылетала на «красный» и протаранила внедорожник

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Казани очевидцы сняли на видео, как «Тойота» вылетала на «красный» и протаранила внедорожник «Вольво». Видео разместили пользователи на страницах в соцсетях.

«9 мая в 21.00 водитель легковушки "Тойота", двигаясь по улице Четаева в направлении улицы Мусина, по предварительным данным, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Вольво"», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Очевидцы аварии вызвали скорую помощь.

На видео, размещенном в сети, видно, что оба автомобиля от удара вылетели с дороги и получили серьезные повреждения.

Причины ДТП и количество пострадавших уточняются.



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