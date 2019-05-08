Главный тренер сборной России по прыжкам в воду: Новых прыжков от нас сейчас ждать не стоит

(Казань, 10 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева прокомментировала выступление своих подопечных, которые на казанском этапе FINA завоевали серебряные медали.

«Новых прыжков от нас сейчас ждать не стоит, так как сейчас совершенно другой период подготовки. Те прыжки, которые хотели сделать, сделали, которые не могли сделать, не вставляли в программу подготовки. Мы отрабатываем программу, у нас нет времени экспериментировать. Работаем над оттачиванием знакомых элементов», — сообщила Моисеева.

Также наставник национальной команды отметила серьезную подготовку российских спортсменов: «То, что турнир подготовительный, промежуточный, не расслабляет спортсменов, потому что в прыжках в воду это может привести к травме. Ребята прыгают в силу своей подготовленности на сегодняшний день».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанец Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов завоевали серебряные медали в выступлении на 3-метровом трамплине.

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