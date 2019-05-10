Прыгун в воду из Татарстана завоевал «серебро» на этапе FINA в Казани с 3-метровой вышки

(Казань, 10 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Татарстанец Никита Шлейхер в паре с Евгением Кузнецовым завоевал серебряные медали этапа FINA по прыжкам в воду, который проходит в казанском Дворце водных видов спорта.

За шесть прыжков российский дуэт набрал 401,94 балла, пропустив вперед украинцев. Третье место с результатом в 400,53 балла у дуэта из Мексики.

Женский же дуэт Ульяна Клюева — Виталия Королева на аналогичном трамплине показал не лучший результат — четвертое место. На первом месте расположился дуэт из Китая, второе и третье места у Австралии и Украины соответственно.

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