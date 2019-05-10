Татар-информ

10 мая 2019, 17:09

Официальная хроникаСельское хозяйство

Минниханов заявил, что у Аксубаевского района есть потенциал в области развития животноводства

Рекомендуем

Официальная хроникаСельское хозяйство

Минниханов заявил, что у Аксубаевского района есть потенциал в области развития животноводства

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ совершил рабочую поездку в Аксубаево, где посетил цех по выращиванию грибов.

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Аксубаевский муниципальный район, где обсудил с аграриями ход текущей посевной кампании и посетил комплекс по выращиванию грибов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«У села Старое Мокшино на встрече с руководителями хозяйств и главами сельских поселений Рустама Минниханова проинформировали, что сев яровых в районе осуществляется на площади 43,8 тыс. га», — говорится в сообщении. На сегодня засеяно уже свыше 34 тыс. га, что составляет порядка 80%.

Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÐµÐ·Ð´ÐºÐ° Ð² ÐÐºÑÑƒÐ±Ð°ÐµÐ²ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¼ÑƒÐ½Ð¸Ñ†Ð¸Ð¿Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð°Ð¹Ð¾Ð½

«Посевная подходит к концу, завершаем последние гектары. На полях работает новейшая техника», — заявил глава Аксубаевского района Камиль Гилманов.

Президент РТ отметил, что у Аксубаевского района большой потенциал в области развития животноводства. Сегодня суточный надой молока составляет 98 тонн. По мнению руководителя республики, у района есть достаточно резервов, чтобы нарастить этот показатель.

Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÐµÐ·Ð´ÐºÐ° Ð² ÐÐºÑÑƒÐ±Ð°ÐµÐ²ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¼ÑƒÐ½Ð¸Ñ†Ð¸Ð¿Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ð°Ð¹Ð¾Ð½

Также Президент Татарстана посетил комплекс по выращиванию грибов. Цех занимает площадь в 1,5 тыс. кв. метров. Каждый месяц здесь производится 6 тонн вешенок. Президенту рассказали о технологических особенностях, в частности, поддержании температурного режима, влажности воздуха, орошении и освещении.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Рустам Минниханов планирует посетить Алексеевский, Аксубаевский и Нурлатский районы
Новости дня
17:31
УНИКС сыграет в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками»

Серия до трех побед стартует в казанском «Баскет-холле» 22 мая.

17:09
Минниханов заявил, что у Аксубаевского района есть потенциал в области развития животноводства

Президент РТ совершил рабочую поездку в Аксубаево, где посетил цех по выращиванию грибов.

16:40
Жилье, работа и здоровье: Айрат Зарипов предложил разработать программы для поддержки семей РТ

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям принял участие в дебатах предварительного голосования «Единой России».

16:12
Казанцы смогут увидеть дары современных художников-авангардистов из Санкт-Петербурга

Казанцы увидят около 50 картин известнейших петербургских художников: Алексея Штерна, Николая Сажина, Феликса Волосенкова и Натальи Цехомской.

15:40
Президент Татарстана поручил главе Алексеевского района развивать животноводство в районе

Рустам Минниханов оценил ход посевной и посетил ярмарку местной продукции.

15:12
Рустам Минниханов призвал руководство Нурлатского района поддерживать местный бизнес

Президент Татарстана посетил район с рабочей поездкой.

14:40
Грузия, Черногория и Испания стали самыми популярными странами для летнего отдыха
14:08
Художник Ильгиз Гимранов представит новую выставку «Хрущевочки»

Серию работ «Хрущевочки» Ильгиз Гимранов создал в 2017 году как новый урбанистический художественный концепт.

14:05
Под Нижнекамском на рыбалке утонул 16-летний подросток

Трагедия произошла у СНТ «Индустрия» накануне поздно вечером.

13:50
Татары Азербайджана приняли участие в праздновании 74-летия Победы в ВОВ

Представители татарской диаспоры Азербайджана поделились своими воспоминаниями об участии их близких в ВОВ.

13:28
Фаррахов: Праймериз – это возможность для любого человека раскрыть себя как лидера

Депутат Госдумы от РТ стал гостем дебатов предварительного голосования «Единой России».

13:16
В Набережных Челнах создадут спортивно-учебный центр с гоночными трассами и лабораториями

Молодые люди смогут создать свой автомобиль и опробовать его на трассе картинга, рассказал руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

13:04
«Бессмертный полк» в Нижнекамске объединил 35 тысяч человек

Горожане шли с портретами своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне, прошествовали два километра – от музея до Монумента Победы.

12:36
Чагин: Надо развивать обучающие площадки на предприятиях Татарстана для профориентации молодежи

Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» считает, что надо заниматься профориентированием, чтобы подрастающее поколение выбирало занятие по душе.

12:31
В Казани произошел серьезный пожар в автосервисе

Площадь пожара составила 220 кв. метров.

12:00
Диана Сафарова: Некоторые критикуют спектакль «Анна Каренина», даже не посетив его

Главный режиссер первого иммерсивного шоу в Казани пригласила любителей театра посмотреть спектакль и только потом дать ему оценку.

11:49
Жительница Казани курила в квартире и спровоцировала пожар, из которого была спасена пожарными

Огонь вспыхнул накануне днем в доме № 5 по улице 2-я Газовая.

11:42
Российские прыгуны в воду взяли «серебро» на казанском этапе FINA

Александр Бондарь и Виктор Минибаев за шесть прыжков смогли набрать 403,02 балла.

11:18
В Казани спортсменки из России заняли третье место на этапе FINA по прыжкам в воду

Дуэт Екатерины Беляевой и Юлии Тимошиной выступал в синхронном прыжке с 10-метровой вышки.

10:44
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от перегрева в жару
10:12
В Болгаре появится монумент, посвященный пограничникам всех поколений

Активисты обращаются ко всем неравнодушным жителям города и сел района с просьбой оказать возможную помощь.

09:40
В татарской школе Москвы провели праздник поэзии, посвященный Г. Тукаю

Ученики татарской школы Москвы приняли активное участие во флешмобе «Штаба татар Москвы», посвященном Г. Тукаю.

09:14
Стрелки из Татарстана завоевали все медали в микст-трапе на этапе Кубка России

Второй этап Кубка России по стендовой стрельбе прошел под Казанью на стрельбище «Свияга».

08:32
Заслуженный врач РТ расскажет казанцам, как сохранить память и интеллект

Эдуард Якупов прочтет лекцию «Пища для ума или мед в голове: как сохранить память и интеллект?».

07:41
Рустам Минниханов планирует посетить Алексеевский, Аксубаевский и Нурлатский районы

Президент РТ даст оценку ходу посевной кампании в трех районах республики.

События