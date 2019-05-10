Минниханов заявил, что у Аксубаевского района есть потенциал в области развития животноводства

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Аксубаевский муниципальный район, где обсудил с аграриями ход текущей посевной кампании и посетил комплекс по выращиванию грибов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«У села Старое Мокшино на встрече с руководителями хозяйств и главами сельских поселений Рустама Минниханова проинформировали, что сев яровых в районе осуществляется на площади 43,8 тыс. га», — говорится в сообщении. На сегодня засеяно уже свыше 34 тыс. га, что составляет порядка 80%.

«Посевная подходит к концу, завершаем последние гектары. На полях работает новейшая техника», — заявил глава Аксубаевского района Камиль Гилманов.

Президент РТ отметил, что у Аксубаевского района большой потенциал в области развития животноводства. Сегодня суточный надой молока составляет 98 тонн. По мнению руководителя республики, у района есть достаточно резервов, чтобы нарастить этот показатель.

Также Президент Татарстана посетил комплекс по выращиванию грибов. Цех занимает площадь в 1,5 тыс. кв. метров. Каждый месяц здесь производится 6 тонн вешенок. Президенту рассказали о технологических особенностях, в частности, поддержании температурного режима, влажности воздуха, орошении и освещении.

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