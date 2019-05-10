Татар-информ

10 мая 2019, 20:45

Общество

В сельских поселениях Бугульминского района прошли праздничные мероприятия ко Дню Победы

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Общество

В сельских поселениях Бугульминского района прошли праздничные мероприятия ко Дню Победы

Фото: bugulma-tatarstan.ru

В честь празднования Дня Победы концертные программы и традиционные митинги прошли в Татарской Дымской, Новоалександровке, Кудашеве, Малой Бугульме.

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В сельских поселениях Бугульминского района отпраздновали День Победы над немецко-фашисткими захватчиками. В селах ежегодно проходят митинги и праздничные мероприятия у памятников и обелисков погибшим воинам, звучат теплые поздравления в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, пишет «Бугульминская газета».

В Ключах состоялась акция «Бессмертный полк». Взрослые и дети с портретами близких и родных, гвоздиками и венками в руках прошли по главной улице села к памятнику «Воину-освободителю», где состоялся митинг. Работники ключевского Дома культуры организовали праздничную программу для сельчан, на которой выступили детские и взрослые творческие коллективы.



Сотрудники восточного сельского дома культуры вместе с сельскими ребятами навестили на дому тружеников тыла и вручили им подарки и цветы. В сокольском СДК организовали фотовыставку «Победный май». В экспозиции были представлены фотографии, которые запечатлели счастливые моменты празднования Победы в 1945 году.

У карабашского Дома культуры был организован флешмоб, юные участники которого исполняли патриотические песни. Работники староисаковского сельского дома культуры в фойе вместе с ребятами развесили фотографии бессмертного полка, а для всех собравшихся гостей выступил вокальный ансамбль «Селяночка» и исполнил композиции военных лет.



В честь празднования Дня Победы концертные программы и традиционные митинги прошли в Татарской Дымской, Новоалександровке, Кудашеве, Малой Бугульме, поселках Прогресс, Подгорный, Вязовка и деревне Зеленая Роща.

 

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