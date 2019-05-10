УНИКС сыграет в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками»

(Казань, 10 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня выяснился соперник казанского УНИКСа по полуфиналу плей-офф Единой лиги ВТБ. Им стали подмосковные «Химки».

Как и УНИКС, «Химки» в своей четвертьфинальной серии со счетом 3-0 прошли казахстанскую «Астану». Сегодня в столице Казахстана подмосковная команда не без труда, но победила со счетом 88:81.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ УНИКС проиграл «Химкам» на выезде со счетом 65:78 и взял в Казани реванш, 73:58, получив, таким образом, преимущество по личным встречам. Поэтому казанцы стартовали в плей-офф со второго места, а химчане — с третьего.

Серия до трех побед стартует в казанском «Баскет-холле» 22 мая, 24 мая в Казани пройдет второй матч, 27 мая — третья игра в Химках.

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