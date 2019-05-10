В бугульминском селе Спасское установили памятник неизвестному солдату

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В 74-ю годовщину Великой Победы на Спасском кладбище в Бугульминском районе был установлен памятник неизвестному солдату. Идея принадлежит местному учителю технологии, пишет «Бугульминская газета».



Из рассказов старожилов села, ныне уже покойных, в годы войны из госпиталей присылали солдат помогать убирать зерно. Так в село Спасское попал солдат Николай Поджидаев. Известно, что родом он был из Калининской (ныне Тверской) области. После смерти Николай Михайлович был похоронен на Спасском кладбище, но со временем от места его захоронения ничего не осталось.



В этом году под руководством председателя Совета ветеранов Татьяны Сотниковой работники Спасского исполкома, Дома культуры и библиотеки, а также жители села – Фаниз Исаев, Николай Сотников, Ринат Вагазов, Вадим Костин установили новый памятник неизвестному солдату.

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