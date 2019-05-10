Татар-информ

10 мая 2019, 23:12

Общество

В бугульминском селе Спасское установили памятник неизвестному солдату

Рекомендуем

Общество

В бугульминском селе Спасское установили памятник неизвестному солдату

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Идея установки памятника принадлежит местному учителю технологии.

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В 74-ю годовщину Великой Победы на Спасском кладбище в Бугульминском районе был установлен памятник неизвестному солдату. Идея принадлежит местному учителю технологии, пишет «Бугульминская газета».

Из рассказов старожилов села, ныне уже покойных, в годы войны из госпиталей присылали солдат помогать убирать зерно. Так в село Спасское попал солдат Николай Поджидаев. Известно, что родом он был из Калининской (ныне Тверской) области. После смерти Николай Михайлович был похоронен на Спасском кладбище, но со временем от места его захоронения ничего не осталось.

В этом году под руководством председателя Совета ветеранов Татьяны Сотниковой работники Спасского исполкома, Дома культуры и библиотеки, а также жители села – Фаниз Исаев, Николай Сотников, Ринат Вагазов, Вадим Костин установили новый памятник неизвестному солдату.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В сельских поселениях Бугульминского района прошли праздничные мероприятия ко Дню Победы
Новости дня
10.05 23:12
В бугульминском селе Спасское установили памятник неизвестному солдату

Идея установки памятника принадлежит местному учителю технологии.

10.05 22:29
На старинной церкви в селе Котловка Елабужского района установят крест и купол

Восстановительные работы старинного храма села Котловка стартовали в 2015 году.

10.05 21:27
На гала-концерте Вагаповского фестиваля выступят Ренат Ибрагимов, Роза Рымбаева и Рузиль Гатин

Зрители услышат уже состоявшихся артистов-лауреатов предыдущих конкурсов Вагаповского фестиваля, так и выступление победителей 2019 года.

10.05 20:45
В сельских поселениях Бугульминского района прошли праздничные мероприятия ко Дню Победы

В честь празднования Дня Победы концертные программы и традиционные митинги прошли в Татарской Дымской, Новоалександровке, Кудашеве, Малой Бугульме.

10.05 20:31
В Казани очевидцы сняли на видео, как «Тойота» вылетала на «красный» и протаранила внедорожник

ДТП произошло накануне вечером на перекрестке улиц Четаева и Мусина.

10.05 20:01
Главный тренер сборной России по прыжкам в воду: Новых прыжков от нас сейчас ждать не стоит

Светлана Моисеева рассказала о полной отдаче спортсменов, несмотря на подготовительный характер соревнования.

10.05 19:29
Прыгун в воду из Татарстана завоевал «серебро» на этапе FINA в Казани с 3-метровой вышки

В дуэте с Евгением Кузнецовым Никита Шлейхер набрал 401,94 балла.

10.05 19:21
На стройплощадке ЖК в Казани упала стрела башенного крана

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

10.05 19:00
Детские проездные и закон о молодежи: На дебатах «Единой России» назвали варианты благополучия детей

В Казани прошли дебаты предварительного голосования партии на тему «Благополучие будущих поколений».

10.05 18:04
В Камских Полянах более 2,5 тысяч жителей отпраздновали День Победы

На сегодняшний день в Камских Полянах проживает двое участника Великой Отечественной войны и 85 тружеников тыла и вдов фронтовиков.

10.05 17:31
УНИКС сыграет в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками»

Серия до трех побед стартует в казанском «Баскет-холле» 22 мая.

10.05 17:09
Минниханов заявил, что у Аксубаевского района есть потенциал в области развития животноводства

Президент РТ совершил рабочую поездку в Аксубаево, где посетил цех по выращиванию грибов.

10.05 16:40
Жилье, работа и здоровье: Айрат Зарипов предложил разработать программы для поддержки семей РТ

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям принял участие в дебатах предварительного голосования «Единой России».

10.05 16:12
Казанцы смогут увидеть дары современных художников-авангардистов из Санкт-Петербурга

Казанцы увидят около 50 картин известнейших петербургских художников: Алексея Штерна, Николая Сажина, Феликса Волосенкова и Натальи Цехомской.

10.05 15:40
Президент Татарстана поручил главе Алексеевского района развивать животноводство в районе

Рустам Минниханов оценил ход посевной и посетил ярмарку местной продукции.

10.05 15:12
Рустам Минниханов призвал руководство Нурлатского района поддерживать местный бизнес

Президент Татарстана посетил район с рабочей поездкой.

10.05 14:40
Грузия, Черногория и Испания стали самыми популярными странами для летнего отдыха
10.05 14:08
Художник Ильгиз Гимранов представит новую выставку «Хрущевочки»

Серию работ «Хрущевочки» Ильгиз Гимранов создал в 2017 году как новый урбанистический художественный концепт.

10.05 14:05
Под Нижнекамском на рыбалке утонул 16-летний подросток

Трагедия произошла у СНТ «Индустрия» накануне поздно вечером.

10.05 13:50
Татары Азербайджана приняли участие в праздновании 74-летия Победы в ВОВ

Представители татарской диаспоры Азербайджана поделились своими воспоминаниями об участии их близких в ВОВ.

10.05 13:28
Фаррахов: Праймериз – это возможность для любого человека раскрыть себя как лидера

Депутат Госдумы от РТ стал гостем дебатов предварительного голосования «Единой России».

10.05 13:16
В Набережных Челнах создадут спортивно-учебный центр с гоночными трассами и лабораториями

Молодые люди смогут создать свой автомобиль и опробовать его на трассе картинга, рассказал руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

10.05 13:04
«Бессмертный полк» в Нижнекамске объединил 35 тысяч человек

Горожане шли с портретами своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне, прошествовали два километра – от музея до Монумента Победы.

10.05 12:36
Чагин: Надо развивать обучающие площадки на предприятиях Татарстана для профориентации молодежи

Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» считает, что надо заниматься профориентированием, чтобы подрастающее поколение выбирало занятие по душе.

10.05 12:31
В Казани произошел серьезный пожар в автосервисе

Площадь пожара составила 220 кв. метров.

События