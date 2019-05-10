На старинной церкви в селе Котловка Елабужского района установят крест и купол

(Елабуга, 10 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в селе Котловка Елабужского района РТ совершили чин освящения креста и купола Ильинской церкви. Их установят на следующей неделе. На богослужение жители собрались всем селом. Прихожане и волонтеры восстанавливают старинный храм благодаря спонсорской помощи с 2015 года.

Ильинская церковь была построена в 1845 году. Это памятник провинциальной архитектуры в стиле классицизма. По словам жителей Котловки, служба здесь перестала проводиться в 1937 году, тогда же и был утрачен крест.

В годы советской власти здание использовалось под нужды местного колхоза, например, долгие годы здесь находилась конюшня. «В ходе восстановительных работ отсюда вывезли 5 "КАМАЗов" мусора, навоза и земли», — делятся прихожане.

До 2018 года здесь не велась служба, первое церковное богослужение состоялось на престольный праздник святого пророка Ильи в прошлом году.

Восстановительные работы храма продолжаются, так, в храме еще нет отопительной системы, поэтому службы проводятся только в теплое время года.

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