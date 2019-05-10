Татар-информ

10 мая 2019, 18:04

Общество

В Камских Полянах более 2,5 тысяч жителей отпраздновали День Победы

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Общество

В Камских Полянах более 2,5 тысяч жителей отпраздновали День Победы

Фото: e-nizhnekamsk.ru

На сегодняшний день в Камских Полянах проживает двое участника Великой Отечественной войны и 85 тружеников тыла и вдов фронтовиков.

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В Камских Полянах прошли торжественные мероприятия, приуроченные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздник 9 Мая начался с парадного шествия «Бессмертного полка». Более 2,5 тысяч камполянцев прошли по центральной улице поселка, держа в руках портреты дедов и прадедов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Глава Камских Полян Александр Павлов вместе с замруководителя исполкома Нижнекамского района Альфредом Нигматзяновым присоединились к «Бессмертному полку».

На площади перед ледовым дворцом собрались многочисленные жители поселка, которые пришли поздравить представителей военного поколения, отдать дань памяти погибшим на фронтах войны и тем, кто скончался уже в мирное небо. На почетных местах разместились ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. На сегодняшний день в Камских Полянах проживает двое участника Великой Отечественной войны и 85 тружеников тыла и вдов фронтовиков.

Когда колонны «Бессмертного полка» сомкнулись на площади, начался торжественный митинг, прозвучали поздравления от руководителей города.

Участники митинга минутой молчания почтили память героев-земляков. Почетный караул отдела полиции «Камскополянский» произвел праздничные залпы, после чего ветераны войны, труженики тыла вместе с официальными лицами возложили к подножию Монумента Победы алые гвоздики.

После митинга ветераны и руководители вместе с представителями муниципалитета высадили саженцы елей на Аллее Победы, затем участников торжества пригласили в парк Победы на «солдатский привал», в раскинутую у полевой кухни уютную палатку. Здесь за празднично накрытыми столами ветераны, вдовы участников военных событий, труженики тыла помянули однополчан, поговорили, поделились воспоминаниями, разделили радость главного праздника своей жизни.

Здесь же в Парке Победы для старшего поколения состоялась концертная программа – песни военных лет исполнялись хором, желающие танцевали под звуки вальса.

Завершающим аккордом Дня Победы станет большой праздничный салют.

 

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