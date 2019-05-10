Татар-информ

10 мая 2019, 15:40

Сельское хозяйство

Президент Татарстана поручил главе Алексеевского района развивать животноводство в районе

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Сельское хозяйство

Президент Татарстана поручил главе Алексеевского района развивать животноводство в районе

Рустам Минниханов оценил ход посевной и посетил ярмарку местной продукции.

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Алексеевский район с рабочим визитом. Его сопровождали вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов и глава района Сергей Демидов, сообщает пресс-служба главы республики.

Рустам Минниханов оценил ход весенне-полевых работ в хозяйствах Билярска, Сухих Курналей и Сахаровки. Около последнего села он пообщался с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений района. Здесь же развернули небольшую выставку продукции предприятий района: хлебобулочные и кондитерские изделия, молочная продукция, напитки и продукты пчеловодства.

Высоким гостям презентовали образцы кирпичей и сувенирной продукции, которые изготавливает предприятие «Алексеевская керамика». На выставке также были представлены различные семена, засеянные на местных полях, — это яровая пшеница, овес, гречиха, ячмень, горох и кукуруза разных сортов.

В районе хорошими темпами идут полевые работы, отметил Марат Ахметов. Здесь засевают 52,6 тыс. гектаров, в том числе 27,7 тыс. гектаров — яровые зерновые культуры. На площади 34,7 тыс. гектаров провели подкормку минеральными удобрениями. Как сообщил министр, посевную в районе завершат уже завтра.

Однако в Алексеевском районе не до конца реализуется имеющийся потенциал в области животноводства. Рустам Минниханов поручил Сергею Демидову проработать этот вопрос.

В конце встречи глава республики выслушал предложения от местных аграриев и ответил на вопросы глав поселений.

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