Рустам Минниханов призвал руководство Нурлатского района поддерживать местный бизнес

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Нурлатский район с рабочей поездкой, чтобы ознакомиться с ходом весенне-полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Президента сопровождали вице-премьер — глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов и глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин.

На территории тепличного хозяйства «Цветуния» Рустам Минниханов встретился с аграриями и руководителями сельских поселений. В комплексе шесть теплиц, где выращивают цветы, предназначенные для высаживания в городе: это петунии, цинерарии, агератумы, бархатцы и еще 36 наименований растений. Кроме того, в теплицах выращивают рассаду овощей.

В прошлом году комплекс реализовал 800 тыс. корней рассады однолетних цветов и овощей, рассказал директор «Цветунии» Николай Блинов. В разгар сезона здесь работают более 10 человек. В комплексе планируется построить дополнительные теплицы, где будут выращивать плодовые деревья, кустарники и многолетние цветы.

Рустам Минниханов также посетил выставку продукции местных предприятий.

Посевная в Нурлатском районе подходит к концу, доложил Алмаз Ахметшин. В настоящее время посеяно 90% яровых зерновых культур, а сев технических планируют завершить до 15 мая. Под урожай этого года в районе уже накопили 66,2 кг минеральных удобрений на гектар.

Из-за плохой погоды в районе погибло более 40% озимых. В настоящее время специалисты работают над пересевом пострадавших площадей.

Нурлатский район входит в топ-10 лидеров по развитию сельского хозяйства в республике. «Хорошие показатели по производству молока. Но есть и слабые стороны. В частности, в районе недостаточный запас влаги в метровом слое почвы», — сказал Марат Ахметов. Он порекомендовал руководителям хозяйств и агрономам «проинвентаризировать каждое поле» и прикатывать посевы, чтобы приблизить влагу и глубину заделки семян. Также он обратил внимание на необходимость обновить парк сельхозтехники в районе.

Президент Татарстана призвал руководство Нурлатского района активно поддерживать местный бизнес: здесь хорошая динамика развития предпринимательства, заметил он. «Работают тепличные хозяйства, производство сыров, пекарни. Ваша задача — всячески им содействовать», — подчеркнул Рустам Минниханов. Кроме того, необходимо обеспечивать деревни чистой водой и проводить плановую диспансеризацию местного населения.

В Нурлатском районе Рустам Минниханов также посетил культурно-досуговый центр «Грани», который в прошлом году отремонтировали при поддержке ПАО «Татнефть». Президенту РТ показали творческую и театральную студии, зону активного отдыха, хореографический и кинозалы, где есть самое современное оборудование.

В 2019 году исполняется 110 лет со дня основания Нурлата, к юбилейной дате будут приурочены мероприятия. Рустаму Минниханову показали фильм о них.

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