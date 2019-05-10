Татар-информ

10 мая 2019, 21:27

Культура

На гала-концерте Вагаповского фестиваля выступят Ренат Ибрагимов, Роза Рымбаева и Рузиль Гатин

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Культура

На гала-концерте Вагаповского фестиваля выступят Ренат Ибрагимов, Роза Рымбаева и Рузиль Гатин

Зрители услышат уже состоявшихся артистов-лауреатов предыдущих конкурсов Вагаповского фестиваля, так и выступление победителей 2019 года.

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). На гала-концерте XV Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова в Большом концертном зале имени С. Сайдашева прозвучат лучшие татарские голоса, новые яркие имена, легендарные исполнители, сообщает пресс-служба БКЗ.

Зрителей ждет выступление как уже состоявшихся артистов-лауреатов предыдущих конкурсов молодых исполнителей Вагаповского фестиваля, так и выступление победителей 2019 года.

Специальными гостями станут выдающийся певец, народный артист Татарстана Ренат Ибрагимов; «соловей» Средней Азии, золотой голос Казахстана Роза Рымбаева из Нур-Султана; солист театра «Ла Скала» Рузиль Гатин (Милан, Италия); один из лучших татарских теноров современности Ильгам Валиев из Уфы.

Международный фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова является одним из самых ярких брендов современной татарской песенной культуры. Его главной задачей является пропаганда профессионального вокального искусства, качественной национальной эстрады.

Рашит Вагапов обладал выдающимися вокальными данными и особенной манерой исполнения произведений, вошедших в золотой фонд татарского музыкального искусства.

 

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