Фаррахов: Праймериз – это возможность для любого человека раскрыть себя как лидера

(Казань, 10 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Праймериз дает возможность для любого человека раскрыть свой потенциал, высказаться на важные для страны темы. Об этом сказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов корреспонденту «Татар-информ» после участия в дебатах предварительного голосования «Единой России» в качестве гостя.

«Он [праймериз] дает возможность каждому человеку раскрыть свой потенциал, дает возможность реальной конкуренции, дает возможность будущему лидеру высказать свою позицию по тем или иным вопросом», — ответил Фаррахов на вопрос, чем важен праймериз.

Сегодняшние дебаты были посвящены благополучию подрастающего поколения. Среди участников были советник Премьер-министра РТ по общественным объединениям Андрей Кондратьев, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин и гендиректор управляющей компании «Уютный дом» Марат Нуриев.

«Приятно, что такие подготовленные люди, люди с современным мышлением и новыми мыслями приходят в законодательную власть и будут обеспечивать будущее нашей страны», — сказал Фаррахов.

Он задавал вопросы участникам праймериз как гость и эксперт, а три года назад сам был по ту сторону баррикад. Айрат Фаррахов выступал в первых дебатах предварительного голосования «Единой России».

«В 2016 впервые прошли дебаты, в которых я принимал участие. Тогда был скептицизм по поводу этого мероприятия, но, по-моему, в результате проведения дебатов на 7% рейтинг партии вырос», — сказал парламентарий.

По итогам праймериз будет составлен список кандидатов в депутаты в Госсовет от партии. Предварительное голосование «Единой России» пройдет 26 мая, а выборы в Госсовет РТ назначены на 8 сентября этого года.

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