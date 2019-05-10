Динара Прокопьева

10 мая 2019, 13:16

Общество

В Набережных Челнах создадут спортивно-учебный центр с гоночными трассами и лабораториями

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Общество

В Набережных Челнах создадут спортивно-учебный центр с гоночными трассами и лабораториями

Фото: Динара Прокопьева

Молодые люди смогут создать свой автомобиль и опробовать его на трассе картинга, рассказал руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

(Казань, 10 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Набережных Челнах появится спортивно-образовательный центр для детей и молодежи с гоночными трассами и учебными лабораториями. Об этом корреспонденту «Татар-информ» рассказал руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

«Мы поняли, что с учетом необходимости в хороших специалистах в производственной сфере в нашем городе надо совместить и спорт, и обучение. Надо создавать тягу у детей к автомобильной технике, к конструированию, к производству автомобилей. Конечно, же надо сделать то место, где дети и молодежь смогут попытаться сами сконструировать, изготовить, здесь же, на трассе картинга, посмотреть, как их изделие работает», — считает Чагин.

Центр объединит комплекс из шести гоночных трасс и образовательно-тематические площадки. Среди них: научно-исследовательские лаборатории, технические лаборатории с натурными образцами автомобилей, музейная экспозиция техники. В центре появятся классы мехатроники и робототехники, экспериментального автомобилестроения, приборостроения, лаборатории по термодинамике, автомобильному дизайну, конструкторское бюро по компьютерному моделированию и другие площадки дополнительного образования. Центр будет интересен детям и молодежи от 5 до 20 лет.

На вопрос «Татар-информ», когда центр будет открыт, Владимир Чагин не ответил. Он сказал, что тот находится на стадии проектирования. Под строительство спортивно-образовательного комплекса выделены земли КАМАЗа в промышленно-коммунальной зоне предприятия. Концепцию центра разработала компания Tilke — мировой лидер в области создания спортивных инфраструктурных объектов, разработчик 18 из 22 действующих в мире автодромов Формулы 1.

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