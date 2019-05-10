Чагин: Надо развивать обучающие площадки на предприятиях Татарстана для профориентации молодежи

(Казань, 10 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). На предприятиях Татарстана должны появиться обучающие площадки, которые будут помогать профориентированию молодежи. Такое мнение выразил руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, ставший участником дебатов предварительного голосования «Единой России».

«Безусловно, важно уделять внимание профориентированию, чтобы молодой человек выбирал профессию по душе, в которой он будет чувствовать себя спокойно, уверенно и успешно», — сказал Чагин во вступительном слове. Он добавил, что нужно «развивать производственно-обучающие площадки на предприятиях региона, чтобы дети видели теорию и практику одновременно».

Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» и семикратный победитель ралли «Дакар» рассказал о занятиях спортом, любовь к которым нужно прививать молодому поколению.

«Конечно же, важно уделять внимание физической подготовке, занятиям спортом в свободное от учебы время. Это важно для их [молодежи — прим. Т-и] здоровья и стабильной трудоспособности в будущем», — сказал он.

Чагин оформил документы на участие в праймериз «Единой России» в апреле этого года. После дебатов он поделился с журналистами своими впечатлениями от участия.

«В принципе все в голове есть, нужно только систематизировать, выделить что-то, чем потом можно поделиться. Рад слышать высказывания, которые здесь звучат. Они тоже наполняют мой опыт. Такой обмен мнениями приводит к хорошим результатам», — считает Чагин.

Участником предварительных дебатов также стал руководитель исполнительного комитета ТРО ВПП «Единая Россия», советник Премьер-министра РТ по общественным объединениям Андрей Кондратьев. Он отметил, что молодой человек должен быть патриотичным, профессиональным, здоровым и оптимистично смотрящим в будущее.

«Я убежден, что мы должны делать все — в Татарстане это делается, просто эту работу надо поставить на системную основу — принять программу по трудоустройству молодого поколения», — сказал Кондратьев.

О трудоустройстве молодежи в своем выступлении сказала главный консультант отдела конституционного законодательства Правового управления Аппарата Госсовета РТ Элина Фирсова.

«Необходимо в рамках социально-экономического развития нашей республики определять перечень профессий, которые будут востребованы в регионе. Бюджетные места в вузы нужно формировать из этого перечня. Вижу возможным предусмотреть налоговые льготы, которые сегодня будут трудоустраивать молодых специалистов», — считает она.

Все шесть участников дебатов предварительного голосования представили свое видение благополучия молодого поколения. Управляющий Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов сказал, что надо уделить внимание патриотическому воспитанию молодежи.

Гендиректор управляющей компании «Уютный дом» Марат Нуриев предложил строить больше яслей и детских садов, которые нужны для развития подрастающего поколения. Заместитель главного врача «Корд-Клиники» Руслан Кадыров считает, что необходимо провести мягкую реформу в системе образования с учетом опыта европейских стран, где упор делается на практику.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. По итогам праймериз будет составлен список кандидатов в депутаты в Госсовет от партии. Предварительное голосование пройдет 26 мая.

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