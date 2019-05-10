Динара Прокопьева

10 мая 2019, 12:36

Политика

Чагин: Надо развивать обучающие площадки на предприятиях Татарстана для профориентации молодежи

Рекомендуем

Политика

Чагин: Надо развивать обучающие площадки на предприятиях Татарстана для профориентации молодежи

Фото: Динара Прокопьева

Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» считает, что надо заниматься профориентированием, чтобы подрастающее поколение выбирало занятие по душе.

(Казань, 10 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). На предприятиях Татарстана должны появиться обучающие площадки, которые будут помогать профориентированию молодежи. Такое мнение выразил руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, ставший участником дебатов предварительного голосования «Единой России».

«Безусловно, важно уделять внимание профориентированию, чтобы молодой человек выбирал профессию по душе, в которой он будет чувствовать себя спокойно, уверенно и успешно», — сказал Чагин во вступительном слове. Он добавил, что нужно «развивать производственно-обучающие площадки на предприятиях региона, чтобы дети видели теорию и практику одновременно».

Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» и семикратный победитель ралли «Дакар» рассказал о занятиях спортом, любовь к которым нужно прививать молодому поколению.

«Конечно же, важно уделять внимание физической подготовке, занятиям спортом в свободное от учебы время. Это важно для их [молодежи — прим. Т-и] здоровья и стабильной трудоспособности в будущем», — сказал он.

Чагин оформил документы на участие в праймериз «Единой России» в апреле этого года. После дебатов он поделился с журналистами своими впечатлениями от участия.

«В принципе все в голове есть, нужно только систематизировать, выделить что-то, чем потом можно поделиться. Рад слышать высказывания, которые здесь звучат. Они тоже наполняют мой опыт. Такой обмен мнениями приводит к хорошим результатам», — считает Чагин.

Участником предварительных дебатов также стал руководитель исполнительного комитета ТРО ВПП «Единая Россия», советник Премьер-министра РТ по общественным объединениям Андрей Кондратьев. Он отметил, что молодой человек должен быть патриотичным, профессиональным, здоровым и оптимистично смотрящим в будущее.

«Я убежден, что мы должны делать все — в Татарстане это делается, просто эту работу надо поставить на системную основу — принять программу по трудоустройству молодого поколения», — сказал Кондратьев.

О трудоустройстве молодежи в своем выступлении сказала главный консультант отдела конституционного законодательства Правового управления Аппарата Госсовета РТ Элина Фирсова.

«Необходимо в рамках социально-экономического развития нашей республики определять перечень профессий, которые будут востребованы в регионе. Бюджетные места в вузы нужно формировать из этого перечня. Вижу возможным предусмотреть налоговые льготы, которые сегодня будут трудоустраивать молодых специалистов», — считает она.

Все шесть участников дебатов предварительного голосования представили свое видение благополучия молодого поколения. Управляющий Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов сказал, что надо уделить внимание патриотическому воспитанию молодежи.

Гендиректор управляющей компании «Уютный дом» Марат Нуриев предложил строить больше яслей и детских садов, которые нужны для развития подрастающего поколения. Заместитель главного врача «Корд-Клиники» Руслан Кадыров считает, что необходимо провести мягкую реформу в системе образования с учетом опыта европейских стран, где упор делается на практику.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. По итогам праймериз будет составлен список кандидатов в депутаты в Госсовет от партии. Предварительное голосование пройдет 26 мая.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Айрат Фаррахов: День Победы – великий праздник, который касается каждой семьи
Новости дня
13:16
В Набережных Челнах создадут спортивно-учебный центр с гоночными трассами и лабораториями

Молодые люди смогут создать свой автомобиль и опробовать его на трассе картинга, рассказал руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

13:04
«Бессмертный полк» в Нижнекамске объединил 35 тысяч человек

Горожане шли с портретами своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне, прошествовали два километра – от музея до Монумента Победы.

12:36
Чагин: Надо развивать обучающие площадки на предприятиях Татарстана для профориентации молодежи

Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» считает, что надо заниматься профориентированием, чтобы подрастающее поколение выбирало занятие по душе.

12:31
В Казани произошел серьезный пожар в автосервисе

Площадь пожара составила 220 кв. метров.

12:00
Диана Сафарова: Некоторые критикуют спектакль «Анна Каренина», даже не посетив его

Главный режиссер первого иммерсивного шоу в Казани пригласила любителей театра посмотреть спектакль и только потом дать ему оценку.

11:49
Жительница Казани курила в квартире и спровоцировала пожар, из которого была спасена пожарными

Огонь вспыхнул накануне днем в доме № 5 по улице 2-я Газовая.

11:42
Российские прыгуны в воду взяли «серебро» на казанском этапе FINA

Александр Бондарь и Виктор Минибаев за шесть прыжков смогли набрать 403,02 балла.

11:18
В Казани спортсменки из России заняли третье место на этапе FINA по прыжкам в воду

Дуэт Екатерины Беляевой и Юлии Тимошиной выступал в синхронном прыжке с 10-метровой вышки.

10:44
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от перегрева в жару
10:12
В Болгаре появится монумент, посвященный пограничникам всех поколений

Активисты обращаются ко всем неравнодушным жителям города и сел района с просьбой оказать возможную помощь.

09:40
В татарской школе Москвы провели праздник поэзии, посвященный Г. Тукаю

Ученики татарской школы Москвы приняли активное участие во флешмобе «Штаба татар Москвы», посвященном Г. Тукаю.

09:14
Стрелки из Татарстана завоевали все медали в микст-трапе на этапе Кубка России

Второй этап Кубка России по стендовой стрельбе прошел под Казанью на стрельбище «Свияга».

08:32
Заслуженный врач РТ расскажет казанцам, как сохранить память и интеллект

Эдуард Якупов прочтет лекцию «Пища для ума или мед в голове: как сохранить память и интеллект?».

07:41
Рустам Минниханов планирует посетить Алексеевский, Аксубаевский и Нурлатский районы

Президент РТ даст оценку ходу посевной кампании в трех районах республики.

06:26
В селе Ижевка Менделеевского района открыли памятник воинам-односельчанам

На стенах мемориала выгравированы имена 149 односельчан.

05:34
Старейшую эстафету Нижнекамска пробежали почти 700 человек

Обладатели первых мест получили переходящие кубки, сертификаты в гипермаркет и спецприз от газеты «Нижнекамская правда».

04:44
В Заинском районе установили мемориальную доску в память героя Великой Отечественной войны

Торжественное мероприятие состоялось при участии замглавы района Валерия Акатьева, родственников, жителей села, школьников.

03:24
В мамадышском селе Дусаево открыли памятник жертвам Великой Отечественной войны

Из маленького села Дусаево за время военных действий на фронт ушло 87 человек, 58 из них погибли во время сражений.

02:50
В Спасском районе вручили подарки 11 ветеранам и 58 вдовам участников войны

Представители руководства и организации ветеранов искренне приветствовали виновников праздника, выразив им благодарность за мужество, труд и терпение.

01:07
Сармановский район победил в этапе спартакиады медицинских работников РТ

По итогам спартакиады победителем стала команда Сармановского района, «серебро» разделили команды Мензелинского и Актанышского района.

00:33
В Нижнекамске под дорогой на Баки Урманче поменяют канал трубопроводов

Конструкцию проложат под проезжей частью, поэтому дорогу Баки Урманче перекроют в обе стороны на все время проведения работ.

9.05 23:05
В Верхнем Услоне обновили мемориальную плиту Герою СССР Александру Афанасьеву

Новые поколения помнят и чтят подвиг своего героического дяди.

9.05 22:41
Татарскую школу Москвы посетили учащиеся тюменской школы с татарским этнокультурным компонентом

Татарские школы Москвы и Тюмени расширяют сотрудничество.

9.05 21:56
Парад в честь дня Победы на стадионе «Авангард» собрал сотни зеленодольцев

Творческие коллективы города посвятили театрализованное представление фронтовым письмам – долгожданным треугольникам с войны.

9.05 21:52
В Альметьевском драмтеатре чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

Глава района вручил Валентине Янковской, внучке погибшего в 1942 году Илендея Сармандеева, удостоверение к медали «За оборону Кавказа».

События