В Казани произошел серьезный пожар в автосервисе

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В Казани на улице Родины произошел серьезный пожар в автосервисе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 3.03 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 20а по улице Родины в автосервисе горят обшивка мансардного этажа и оборудование», – рассказали агентству в пресс-службе МЧС РТ.

Площадь пожара составила 220 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



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