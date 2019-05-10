Жительница Казани курила в квартире и спровоцировала пожар, из которого была спасена пожарными

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Курение в квартире привело к пожару в Казани, из которого спасли 50-летнюю женщину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 15.35 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на третьем этаже пятиэтажки на 2-й Газовой улице горит однокомнатная квартира», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие по вызову пожарные вывели из горящей квартиры 50-летнюю женщину. С признаками отравления угарным газом пострадавшую доставили в 7-ю горбольницу.

Площадь пожара составила 3 кв. м. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

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