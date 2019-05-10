Грузия, Черногория и Испания стали самыми популярными странами для летнего отдыха

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Самой популярной страной для отдыха летом стала Грузия. Рейтинг стран, авиабилеты в которые российские туристы покупали по акции раннего бронирования, составили специалисты сервиса Туту.ру.

Так, каждый десятый билет приходится на Грузию. На втором месте в рейтинге — Черногория, третью позицию занимает Испания. Отмечается, что перелет в Грузию подорожал на 9%, в Черногорию — на 7%, а авиабилет в Испанию обойдется на 6% дешевле, чем в прошлом году.

В пятерку самых популярных стран для летнего отдыха также вошли Италия и Германия. Кроме того, туристы часто выбирают путешествия в Болгарию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Молдавию.

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