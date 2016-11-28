Российские прыгуны в воду взяли «серебро» на казанском этапе FINA

(Казань, 10 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Дуэт из России завоевал второе место на казанском этапе FINA по прыжкам в воду. За шесть прыжков с 10-метровой вышки Александр Бондарь и Виктор Минибаев набрали 403,02 балла и уступили лишь соперникам из Китая.

«Мы не ставим никаких прогнозов по поводу выступления наших спортсменов, я никогда этого не делаю. А по поводу российских спортсменов хотелось бы сказать, что они могли бы выступать и лучше. В понедельник пройдёт ещё один этап в Великобритании, поборемся и там тоже», — рассказал главный тренер по прыжкам в воду сборной Республики Татарстан Павел Муякин.

«Бронзу» соревнования завоевал британский дуэт Томаса Дэйли и Мэттью Ли, который набрал 394,82 балла.

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