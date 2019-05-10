Татар-информ

10 мая 2019, 16:12

Культура

Казанцы смогут увидеть дары современных художников-авангардистов из Санкт-Петербурга

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Культура

Казанцы смогут увидеть дары современных художников-авангардистов из Санкт-Петербурга

Фото: ГМИИ РТ

Казанцы увидят около 50 картин известнейших петербургских художников: Алексея Штерна, Николая Сажина, Феликса Волосенкова и Натальи Цехомской.

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). 16 мая в 16.00 в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ состоится открытие выставки «Дары современных петербургских художников – II. 15 лет спустя…», сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

В 2003 году известные современные художники Петербурга принесли в дар Государственному музею изобразительных искусств РТ более 200 художественных произведений. В том же году из этих поступлений состоялась выставка «Дары современных петербургских художников», посвященная 300-летию Санкт-Петербурга и имевшая мощный резонанс в художественной и общественной среде Казани.

Спустя 15 лет исключительная акция получила историческое продолжение, и музей вновь с огромной благодарностью принимает дары именитых художников, теперь уже добрых старинных друзей.

В экспозиции настоящей выставки представлены последние дары, переданные художниками в 2018 году. Это около 50 произведений четырех известнейших петербургских художников: Алексея Штерна, Николая Сажина, Феликса Волосенкова и Натальи Цехомской. Вместе с новыми дарами зрители смогут увидеть и ранние поступления от них.

Все эти мастера связаны с понятием ленинградского андеграунда 1970-1980-х годов, когда необходимо было отстаивать право на собственное творческое кредо, художественное инакомыслие в рамках советской идеологии.
Главным инициатором второй «волны даров» стал Алексей Штерн, казанский уроженец, бережно хранящий яркие воспоминания о своей малой родине.

Выставка продлится по 30 июня.

 

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