В Казани спортсменки из России заняли третье место на этапе FINA по прыжкам в воду

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Российский дуэт Екатерины Беляевой и Юлии Тимошиной завоевал бронзовые медали этапа FINA по прыжкам в воду, который проходит в казанском Дворце водных видов спорта.

За пять попыток в синхронном прыжке с 10-метровой вышки девушки набрали 292,2 балла. Китайский дуэт, который в итоге забрал «золото», набрал 338,7 баллов, завоевавший «серебро» дуэт из Северной Кореи – 315,42 балла.

Соревнования продлятся в Казани до 12 мая, впереди зрителей ждут синхронные смешанные и одиночные прыжки с 10- и 3-метровой высоты.

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