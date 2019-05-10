Художник Ильгиз Гимранов представит новую выставку «Хрущевочки»

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). 14 мая в 21.00 в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ откроется выставка художника Ильгиза Гимранова под названием «Хрущевочки», сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.



Ильгиз Гимранов родился в 1960 году в Казани. В 1978—1986 годах работал в мастерской художника Ильдара Ханова, занимался мозаикой, скульптурой, монументальной живописью. В 1987 году стал основателем и арт-директором первой негосударственной художественной галереи в Казани «Арсенал», ставшей центром притяжения «неофициального» искусства со всего Татарстана. С 1992 года является свободным художником и участником многочисленных выставок и арт-проектов в России и за рубежом.



Серию работ «Хрущевочки» Ильгиз Гимранов создал в 2017 году как новый урбанистический художественный концепт, который можно назвать «современным русским пейзажем». Построенные в эпоху СССР пятиэтажки лишь на первый взгляд кажутся социальным анахронизмом. На самом деле, это больше, чем дома, — они свидетели «оттепели» и надежд поколения 1960-х на обновление жизни. Спустя полвека изображение этой «уходящей натуры» вызывает у людей светлую ностальгию. Феномен «Хрущевочек» в том, что они объединяют и миллионы наших бывших сограждан во всех уголках мира.



В 2018 году выставка Khrushchev’s Thaw. The Housing I Loved состоялась в Лондоне (Великобритания). В 2018 году часть проекта была показана в Национальном музее РТ.



Выставка продлится по 30 мая.

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