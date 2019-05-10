«Бессмертный полк» в Нижнекамске объединил 35 тысяч человек

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В год 74-летия Победы в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 35 тысяч жителей Нижнекамска, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Горожане шли с портретами своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне, два километра – от музея до Монумента Победы.





Глава Нижнекамска Айдар Метшин пронес портрет своего дедушки Музагита Метшина. Он воевал на Белорусском фронте пулеметчиком, участвовал в освобождении Калининграда. Несколько раз был ранен. День Победы встретил в Польше.



«Помню! Горжусь! Это мой прадед Димухамед Нурмухаметов!» – рассказала начальник Управления по делам молодежи Айгуль Аитова, отметив, что тот ушел на войну в 1941 году из Карагандинской области Казахской АССР и пропал без вести.



Руководитель аппарата Совета Нижнекамского района Артур Сафин нес портрет своего прадеда.



«Ясвий Закиров в 1941 году ушел на фронт, дошел до Берлина, там встретил День Победы. Затем вернулся домой и почти сразу отправился воевать на Русско-японскую войну. Скончался в 1956 году после продолжительной болезни, которую заработал на фронте», – поделился Артур Сафин.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Парад Победы в Нижнекамске посмотрели 27 тыс. горожан.

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