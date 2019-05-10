Роспотребнадзор напомнил, как защититься от перегрева в жару

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Роспотребнадзор дал рекомендации, как защитить себя от перегрева в жаркую погоду. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.

В некоторых регионах России сейчас аномальная жара — температура воздуха превышает средние значения для этого времени года. Такая погода может негативно повлиять на здоровье людей: привести к обострению хронических болезней и к перегреву.

Эксперты рекомендуют носить легкую одежду светлых цветов и ограничить пребывание на открытом воздухе. Находясь в помещении, нужно постоянно его проветривать.

Следует также отказаться от жирной еды, сладких газированных, энергетических и алкогольных напитков. Вместо этого специалисты предлагают есть рыбу и морепродукты, фрукты, овощи и пить большое количество жидкости — чая, морса, отвара из сухофруктов, нежирных кисломолочных напитков и минеральной воды.

«Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты советуют посещать только те места массового скопления людей, где есть кондиционеры.

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