Татары Азербайджана приняли участие в праздновании 74-летия Победы в ВОВ

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Представители татарской диаспоры Азербайджана приняли участие в шествии «Бессмертного полка» и торжественном мероприятии в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходившем в парке у Мемориала воинской славы в Наримановском районе Баку, сообщает пресс-служба Общественного объединения «Татарстан».





С приветствием к участникам мероприятия обратились представители исполкома Наримановского района Баку, депутаты и ветераны.



На мероприятии также выступил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, который отметил важный вклад жителей Азербайджана в борьбу с фашизмом как на полях сражения, так и в тылу.



«Мы благодарны сегодня, что эту память несет с собой такая замечательная акция как "Бессмертный полк". Здесь находимся мы – главы диппредставительств, сотрудники посольств стран СНГ. Мы все выступаем за то, чтобы память о нашей дружбе сохранялась. Дружба с Азербайджаном будет продолжаться и впредь, воплощаясь в дальнейшее тесное сотрудничество, и всегда и везде мы будем давать отпор проявлениям фашизма, нацистской идеологии. Мы низко кланяемся нашим ветеранам», – отметил Бочарников.



Затем состоялось торжественное возложение венков и цветов к Монументу павшим героям.



Представители татарской диаспоры Азербайджана поделились своими воспоминаниями об участии их близких в ВОВ.



Председатель Общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев рассказал о подвигах и героизме своего отца Абдурахмана Миняшева 1912 г. р., воевавшего на фронтах ВОВ и проявившего мужество и честь в борьбе с врагом.

Заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов отметил, что только благодаря сплоченности и дружелюбию татар, азербайджанцев и других народов бывшего СССР стало возможным завоевать победу и подарить мирное небо будущему поколению. Его бабушка Гульсум Рамазанова во время войны работала в больницах и на нефтяных промыслах, загружая вагоны бакинской нефтью.

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