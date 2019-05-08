Äèàíà Ñàôàðîâà: Íåêîòîðûå êðèòèêóþò ñïåêòàêëü «Àííà Êàðåíèíà», äàæå íå ïîñåòèâ åãî

(Êàçàíü, 10 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åêàòåðèíà Ôàäååâà). Ãëàâíûé ðåæèññåð èììåðñèâíîãî ñïåêòàêëÿ «Àííà Êàðåíèíà» è ñîó÷ðåäèòåëü ôîíäà ïîääåðæêè ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «Æèâîé ãîðîä» Äèàíà Ñàôàðîâà ïðèçâàëà òåàòðàëîâ ñíà÷àëà ïîñåòèòü ñïåêòàêëü è òîëüêî ïîòîì äåëàòü âûâîäû. Îá ýòîì îíà çàÿâèëà â èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó ÀÎ «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó äëÿ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».
«ß ñëûøàëà íåêîòîðûå ñíèñõîäèòåëüíûå îòçûâû ñî ñòîðîíû ìàñòèòûõ àêòåðîâ è ðåæèññåðîâ. Ýòî èõ ïðàâî. Ïóñêàé ãîâîðÿò. Èíîãäà ëþäè êðèòèêóþò, äàæå íè ðàçó íå ïðèäÿ. Ýòî íå î÷åíü õîðîøî. Íóæíî ïðèõîäèòü, âåñòè äèàëîã è ïîìîãàòü äðóã äðóãó âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñîïåðíè÷àòü. Ñîïåðíè÷àòü-òî íå çà ÷òî», — îòìåòèëà Ñàôàðîâà.
Âìåñòå ñ òåì, ïî åå ñëîâàì, ó èììåðñèâíîãî øîó óæå ïîÿâèëèñü ïîñòîÿííûå çðèòåëè, êîòîðûå íåîäíîêðàòíî ïîñåùàëè ñïåêòàêëü.
Ôîíä ïîääåðæêè ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «Æèâîé ãîðîä» íå èäåò âñåì íàïåðåêîð, à ðàáîòàåò ïî òîé æå ñõåìå, ÷òî è îñòàëüíûå. Êðîìå òîãî, îí ðåàëèçóåò ñîâìåñòíûå ïîñòàíîâêè ñ ÒÞÇîì è òåàòðîì Êàìàëà, ñîîáùèëà ñîó÷ðåäèòåëü ôîíäà.
«Ìû îáìåíèâàåìñÿ îïûòîì. Èíîãäà ìû ïðåäîñòàâëÿåì íàøó ïëîùàäêó. Íàïðèìåð, êîãäà ó ÒÞÇà íå áûëî ìàëîé ñöåíû, ìû èì ïîìîãàëè», — ðàññêàçàëà îíà.
Â èíòåðâüþ Àíäðåþ Êóçüìèíó Äèàíà Ñàôàðîâà òàêæå ðàññêàçàëà îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ ïåðâîãî ñïåêòàêëÿ-ïóòåøåñòâèÿ â Êàçàíè, êàñòèíãå àêòåðîâ è íîâûõ ïðîåêòàõ, êîòîðûå ïðåäñòîèò ðåàëèçîâàòü â ýòîì ãîäó.
Èíòåðâüþ ñ Äèàíîé Ñàôàðîâîé âûéäåò íà ñàéòå sntat.ru çàâòðà, 11 ìàÿ. Âèäåîâåðñèþ ìîæíî áóäåò óâèäåòü íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube.
Òåëåâèçèîííûé âàðèàíò áåñåäû â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè ñìîãóò ïîñìîòðåòü íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí-24» â ñóááîòó â 18.30 è â âîñêðåñåíüå â 13.30.