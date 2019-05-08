Òàòàð-èíôîðì

10 ìàÿ 2019, 12:00

Êóëüòóðà

Äèàíà Ñàôàðîâà: Íåêîòîðûå êðèòèêóþò ñïåêòàêëü «Àííà Êàðåíèíà», äàæå íå ïîñåòèâ åãî

Ðåêîìåíäóåì

Êóëüòóðà

Äèàíà Ñàôàðîâà: Íåêîòîðûå êðèòèêóþò ñïåêòàêëü «Àííà Êàðåíèíà», äàæå íå ïîñåòèâ åãî

Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè

Ãëàâíûé ðåæèññåð ïåðâîãî èììåðñèâíîãî øîó â Êàçàíè ïðèãëàñèëà ëþáèòåëåé òåàòðà ïîñìîòðåòü ñïåêòàêëü è òîëüêî ïîòîì äàòü åìó îöåíêó.

(Êàçàíü, 10 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åêàòåðèíà Ôàäååâà). Ãëàâíûé ðåæèññåð èììåðñèâíîãî ñïåêòàêëÿ «Àííà Êàðåíèíà» è ñîó÷ðåäèòåëü ôîíäà ïîääåðæêè ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «Æèâîé ãîðîä» Äèàíà Ñàôàðîâà ïðèçâàëà òåàòðàëîâ ñíà÷àëà ïîñåòèòü ñïåêòàêëü è òîëüêî ïîòîì äåëàòü âûâîäû. Îá ýòîì îíà çàÿâèëà â èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó ÀÎ «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó äëÿ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».

«ß ñëûøàëà íåêîòîðûå ñíèñõîäèòåëüíûå îòçûâû ñî ñòîðîíû ìàñòèòûõ àêòåðîâ è ðåæèññåðîâ. Ýòî èõ ïðàâî. Ïóñêàé ãîâîðÿò. Èíîãäà ëþäè êðèòèêóþò, äàæå íè ðàçó íå ïðèäÿ. Ýòî íå î÷åíü õîðîøî. Íóæíî ïðèõîäèòü, âåñòè äèàëîã è ïîìîãàòü äðóã äðóãó âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñîïåðíè÷àòü. Ñîïåðíè÷àòü-òî íå çà ÷òî», — îòìåòèëà Ñàôàðîâà.

Âìåñòå ñ òåì, ïî åå ñëîâàì, ó èììåðñèâíîãî øîó óæå ïîÿâèëèñü ïîñòîÿííûå çðèòåëè, êîòîðûå íåîäíîêðàòíî ïîñåùàëè ñïåêòàêëü. 

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ñ Ð¿Ð¾ÑÑ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ñ‰Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ Ð¸Ð¼Ð¼ÐµÑ€ÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¿ÐµÐºÑ‚Ð°ÐºÐ»Ñ Â«ÐÐ½Ð½Ð° ÐšÐ°Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ð½Ð°Â» Ð”Ð¸Ð°Ð½Ð¾Ð¹ Ð¡Ð°Ñ„Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¹

Ôîíä ïîääåðæêè ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «Æèâîé ãîðîä» íå èäåò âñåì íàïåðåêîð, à ðàáîòàåò ïî òîé æå ñõåìå, ÷òî è îñòàëüíûå. Êðîìå òîãî, îí ðåàëèçóåò ñîâìåñòíûå ïîñòàíîâêè ñ ÒÞÇîì è òåàòðîì Êàìàëà, ñîîáùèëà ñîó÷ðåäèòåëü ôîíäà.

«Ìû îáìåíèâàåìñÿ îïûòîì. Èíîãäà ìû ïðåäîñòàâëÿåì íàøó ïëîùàäêó. Íàïðèìåð, êîãäà ó ÒÞÇà íå áûëî ìàëîé ñöåíû, ìû èì ïîìîãàëè», — ðàññêàçàëà îíà. 

Â èíòåðâüþ Àíäðåþ Êóçüìèíó Äèàíà Ñàôàðîâà òàêæå ðàññêàçàëà îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ ïåðâîãî ñïåêòàêëÿ-ïóòåøåñòâèÿ â Êàçàíè, êàñòèíãå àêòåðîâ è íîâûõ ïðîåêòàõ, êîòîðûå ïðåäñòîèò ðåàëèçîâàòü â ýòîì ãîäó.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ñ Ð¿Ð¾ÑÑ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ñ‰Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ Ð¸Ð¼Ð¼ÐµÑ€ÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¿ÐµÐºÑ‚Ð°ÐºÐ»Ñ Â«ÐÐ½Ð½Ð° ÐšÐ°Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ð½Ð°Â» Ð”Ð¸Ð°Ð½Ð¾Ð¹ Ð¡Ð°Ñ„Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¹

Èíòåðâüþ ñ Äèàíîé Ñàôàðîâîé âûéäåò íà ñàéòå sntat.ru çàâòðà, 11 ìàÿ. Âèäåîâåðñèþ ìîæíî áóäåò óâèäåòü íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube.

Òåëåâèçèîííûé âàðèàíò áåñåäû â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè ñìîãóò ïîñìîòðåòü íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí-24» â ñóááîòó â 18.30 è â âîñêðåñåíüå â 13.30.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Òûñÿ÷íûé õîð è Âîëãà-Âîëãà: â Êàçàíè íà÷àëñÿ êîíöåðò â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû

Íîâîñòè äíÿ
13:16
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ñîçäàäóò ñïîðòèâíî-ó÷åáíûé öåíòð ñ ãîíî÷íûìè òðàññàìè è ëàáîðàòîðèÿìè

Ìîëîäûå ëþäè ñìîãóò ñîçäàòü ñâîé àâòîìîáèëü è îïðîáîâàòü åãî íà òðàññå êàðòèíãà, ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü êîìàíäû «ÊÀÌÀÇ-Ìàñòåð» Âëàäèìèð ×àãèí.

13:04
«Áåññìåðòíûé ïîëê» â Íèæíåêàìñêå îáúåäèíèë 35 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Ãîðîæàíå øëè ñ ïîðòðåòàìè ñâîèõ áëèçêèõ, âîåâàâøèõ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïðîøåñòâîâàëè äâà êèëîìåòðà – îò ìóçåÿ äî Ìîíóìåíòà Ïîáåäû.

12:36
×àãèí: Íàäî ðàçâèâàòü îáó÷àþùèå ïëîùàäêè íà ïðåäïðèÿòèÿõ Òàòàðñòàíà äëÿ ïðîôîðèåíòàöèè ìîëîäåæè

Ðóêîâîäèòåëü ãîíî÷íîé êîìàíäû «ÊÀÌÀÇ-Ìàñòåð» ñ÷èòàåò, ÷òî íàäî çàíèìàòüñÿ ïðîôîðèåíòèðîâàíèåì, ÷òîáû ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå âûáèðàëî çàíÿòèå ïî äóøå.

12:31
Â Êàçàíè ïðîèçîøåë ñåðüåçíûé ïîæàð â àâòîñåðâèñå

Ïëîùàäü ïîæàðà ñîñòàâèëà 220 êâ. ìåòðîâ.

12:00
Äèàíà Ñàôàðîâà: Íåêîòîðûå êðèòèêóþò ñïåêòàêëü «Àííà Êàðåíèíà», äàæå íå ïîñåòèâ åãî

Ãëàâíûé ðåæèññåð ïåðâîãî èììåðñèâíîãî øîó â Êàçàíè ïðèãëàñèëà ëþáèòåëåé òåàòðà ïîñìîòðåòü ñïåêòàêëü è òîëüêî ïîòîì äàòü åìó îöåíêó.

11:49
Æèòåëüíèöà Êàçàíè êóðèëà â êâàðòèðå è ñïðîâîöèðîâàëà ïîæàð, èç êîòîðîãî áûëà ñïàñåíà ïîæàðíûìè

Îãîíü âñïûõíóë íàêàíóíå äíåì â äîìå ¹ 5 ïî óëèöå 2-ÿ Ãàçîâàÿ.

11:42
Ðîññèéñêèå ïðûãóíû â âîäó âçÿëè «ñåðåáðî» íà êàçàíñêîì ýòàïå FINA

Àëåêñàíäð Áîíäàðü è Âèêòîð Ìèíèáàåâ çà øåñòü ïðûæêîâ ñìîãëè íàáðàòü 403,02 áàëëà.

11:18
Â Êàçàíè ñïîðòñìåíêè èç Ðîññèè çàíÿëè òðåòüå ìåñòî íà ýòàïå FINA ïî ïðûæêàì â âîäó

Äóýò Åêàòåðèíû Áåëÿåâîé è Þëèè Òèìîøèíîé âûñòóïàë â ñèíõðîííîì ïðûæêå ñ 10-ìåòðîâîé âûøêè.

10:44
Ðîñïîòðåáíàäçîð íàïîìíèë, êàê çàùèòèòüñÿ îò ïåðåãðåâà â æàðó
10:12
Â Áîëãàðå ïîÿâèòñÿ ìîíóìåíò, ïîñâÿùåííûé ïîãðàíè÷íèêàì âñåõ ïîêîëåíèé

Àêòèâèñòû îáðàùàþòñÿ êî âñåì íåðàâíîäóøíûì æèòåëÿì ãîðîäà è ñåë ðàéîíà ñ ïðîñüáîé îêàçàòü âîçìîæíóþ ïîìîùü.

09:40
Â òàòàðñêîé øêîëå Ìîñêâû ïðîâåëè ïðàçäíèê ïîýçèè, ïîñâÿùåííûé Ã. Òóêàþ

Ó÷åíèêè òàòàðñêîé øêîëû Ìîñêâû ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå âî ôëåøìîáå «Øòàáà òàòàð Ìîñêâû», ïîñâÿùåííîì Ã. Òóêàþ.

09:14
Ñòðåëêè èç Òàòàðñòàíà çàâîåâàëè âñå ìåäàëè â ìèêñò-òðàïå íà ýòàïå Êóáêà Ðîññèè

Âòîðîé ýòàï Êóáêà Ðîññèè ïî ñòåíäîâîé ñòðåëüáå ïðîøåë ïîä Êàçàíüþ íà ñòðåëüáèùå «Ñâèÿãà».

08:32
Çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÒ ðàññêàæåò êàçàíöàì, êàê ñîõðàíèòü ïàìÿòü è èíòåëëåêò

Ýäóàðä ßêóïîâ ïðî÷òåò ëåêöèþ «Ïèùà äëÿ óìà èëè ìåä â ãîëîâå: êàê ñîõðàíèòü ïàìÿòü è èíòåëëåêò?».

07:41
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïëàíèðóåò ïîñåòèòü Àëåêñååâñêèé, Àêñóáàåâñêèé è Íóðëàòñêèé ðàéîíû

Ïðåçèäåíò ÐÒ äàñò îöåíêó õîäó ïîñåâíîé êàìïàíèè â òðåõ ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè.

06:26
Â ñåëå Èæåâêà Ìåíäåëååâñêîãî ðàéîíà îòêðûëè ïàìÿòíèê âîèíàì-îäíîñåëü÷àíàì

Íà ñòåíàõ ìåìîðèàëà âûãðàâèðîâàíû èìåíà 149 îäíîñåëü÷àí.

05:34
Ñòàðåéøóþ ýñòàôåòó Íèæíåêàìñêà ïðîáåæàëè ïî÷òè 700 ÷åëîâåê

Îáëàäàòåëè ïåðâûõ ìåñò ïîëó÷èëè ïåðåõîäÿùèå êóáêè, ñåðòèôèêàòû â ãèïåðìàðêåò è ñïåöïðèç îò ãàçåòû «Íèæíåêàìñêàÿ ïðàâäà».

04:44
Â Çàèíñêîì ðàéîíå óñòàíîâèëè ìåìîðèàëüíóþ äîñêó â ïàìÿòü ãåðîÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü ïðè ó÷àñòèè çàìãëàâû ðàéîíà Âàëåðèÿ Àêàòüåâà, ðîäñòâåííèêîâ, æèòåëåé ñåëà, øêîëüíèêîâ.

03:24
Â ìàìàäûøñêîì ñåëå Äóñàåâî îòêðûëè ïàìÿòíèê æåðòâàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Èç ìàëåíüêîãî ñåëà Äóñàåâî çà âðåìÿ âîåííûõ äåéñòâèé íà ôðîíò óøëî 87 ÷åëîâåê, 58 èç íèõ ïîãèáëè âî âðåìÿ ñðàæåíèé.

02:50
Â Ñïàññêîì ðàéîíå âðó÷èëè ïîäàðêè 11 âåòåðàíàì è 58 âäîâàì ó÷àñòíèêîâ âîéíû

Ïðåäñòàâèòåëè ðóêîâîäñòâà è îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ èñêðåííå ïðèâåòñòâîâàëè âèíîâíèêîâ ïðàçäíèêà, âûðàçèâ èì áëàãîäàðíîñòü çà ìóæåñòâî, òðóä è òåðïåíèå.

01:07
Ñàðìàíîâñêèé ðàéîí ïîáåäèë â ýòàïå ñïàðòàêèàäû ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ÐÒ

Ïî èòîãàì ñïàðòàêèàäû ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìàíäà Ñàðìàíîâñêîãî ðàéîíà, «ñåðåáðî» ðàçäåëèëè êîìàíäû Ìåíçåëèíñêîãî è Àêòàíûøñêîãî ðàéîíà.

00:33
Â Íèæíåêàìñêå ïîä äîðîãîé íà Áàêè Óðìàí÷å ïîìåíÿþò êàíàë òðóáîïðîâîäîâ

Êîíñòðóêöèþ ïðîëîæàò ïîä ïðîåçæåé ÷àñòüþ, ïîýòîìó äîðîãó Áàêè Óðìàí÷å ïåðåêðîþò â îáå ñòîðîíû íà âñå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò.

9.05 23:05
Â Âåðõíåì Óñëîíå îáíîâèëè ìåìîðèàëüíóþ ïëèòó Ãåðîþ ÑÑÑÐ Àëåêñàíäðó Àôàíàñüåâó

Íîâûå ïîêîëåíèÿ ïîìíÿò è ÷òÿò ïîäâèã ñâîåãî ãåðîè÷åñêîãî äÿäè.

9.05 22:41
Òàòàðñêóþ øêîëó Ìîñêâû ïîñåòèëè ó÷àùèåñÿ òþìåíñêîé øêîëû ñ òàòàðñêèì ýòíîêóëüòóðíûì êîìïîíåíòîì

Òàòàðñêèå øêîëû Ìîñêâû è Òþìåíè ðàñøèðÿþò ñîòðóäíè÷åñòâî.

9.05 21:56
Ïàðàä â ÷åñòü äíÿ Ïîáåäû íà ñòàäèîíå «Àâàíãàðä» ñîáðàë ñîòíè çåëåíîäîëüöåâ

Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ãîðîäà ïîñâÿòèëè òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå ôðîíòîâûì ïèñüìàì – äîëãîæäàííûì òðåóãîëüíèêàì ñ âîéíû.

9.05 21:52
Â Àëüìåòüåâñêîì äðàìòåàòðå ÷åñòâîâàëè âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Ãëàâà ðàéîíà âðó÷èë Âàëåíòèíå ßíêîâñêîé, âíó÷êå ïîãèáøåãî â 1942 ãîäó Èëåíäåÿ Ñàðìàíäååâà, óäîñòîâåðåíèå ê ìåäàëè «Çà îáîðîíó Êàâêàçà».

Ñîáûòèÿ