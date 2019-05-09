Рустам Минниханов планирует посетить Алексеевский, Аксубаевский и Нурлатский районы

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует продолжить инспекционные поездки по районам республики, чтобы ознакомиться с ходом посевной кампании и состоянием озимых культур. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов планирует совершить рабочую поездку в Алексеевский, Аксубаевский, Нурлатский муниципальные районы с целью ознакомления с ходом весенне-полевых работ», – отметили в пресс-службе. Во время посещения Нурлатского района руководитель республики также планирует посетить ряд социальных объектов.

Согласно данным Минсельхозпрода РТ на 9 мая, сев яровых культур в республике выполнен на 60%. Свыше 216,9 тыс. га засеяно яровой пшеницей, около 358,5 тыс. га – ячменем, более 50,8 тыс. га – горохом. Наиболее близко к окончанию посевной подошли аграрии Буинского района, засеявшие 82,2% площадей, Тетюшского – 80,8%, Апастовского – 79,8%.

Ранее Президент Татарстана подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в республике из-за сложной ситуации с озимыми культурами. В документе отмечается, что режим ЧС в соответствии с федеральным и республиканским законодательством вводится «в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате неблагоприятных погодных факторов, приведших к гибели озимых сельскохозяйственных культур». Этот режим введен на территории 43 муниципальных районов региона вплоть до особого распоряжения.

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