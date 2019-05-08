В Заинском районе установили мемориальную доску в память героя Великой Отечественной войны

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В селе Средний Багряж Заинского района РТ открыли мемориальную доску Григорию Петрову. Так, заинцы решили увековечить память земляка – фронтовика и талантливого учителя на его малой родине, передает «Заинск-информ».



Торжественное мероприятие состоялось при участии замглавы района Валерия Акатьева, родственников, жителей села, школьников. Церемония открытия прошла в местном доме культуры.





Григорий Ильич служил в звании старшего сержанта. Был награжден орденом Славы III степени и Орденом Красной Звезды. Он ушел на фронт в 1942 году, был механиком танка Т 34. Семь раз он горел вместе с танком, но дошел до Праги, и в 1945 году вернулся в родную деревню.



В архивах сохранилось описание двух его подвигов. Танк Петрова в тяжелых боевых условиях прошел без ремонта более 1500 км, мотор проработал безотказно 240 часов. В боях за город Сечень он подавил огневые средства противника на пути продвижения пехоты. Под сильным огнем противника он провел свой танк на позиции врага и раздавил пять пулеметных точек. Путь пехоте был открыт.





На правом берегу реки Грон с превосходящими силами противника Петров проявил мужество и показал отличное вождение танка. Искусно маневрируя, он вывел танк на передний край и этим отразил контратаку противника. Во время боя ему разбили гусеницу и несмотря на интенсивный обстрел противника Петров соединил гусеницы, не выводя танк с переднего края.



После войны Григорий Ильич работал учителем истории в сельской школе – память о нем жива и по сей день. На сегодняшний день в Заинском районе установлено 15 мемориальных досок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Алексеевском открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Кочневу.

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