В мамадышском селе Дусаево открыли памятник жертвам Великой Отечественной войны

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В селе Дусаево Олуязского сельского поселения Мамадышского района торжественно открыли памятник солдатам, не вернувшимся в войны, пишет газета «Нократ».



Из маленького села Дусаево за время военных действий на фронт ушло 87 человек, 58 из них погибли во время сражений. Те 29 воинов, что вернулись домой, уже тоже ушли из жизни. «Живых свидетелей Великой Отечественной войны остается все меньше и меньше», – отметил источник.





На торжественном мероприятии присутствовали ветераны тыла, вдовы ветеранов войны, местные жители. С приветственной речью к собравшимся обратился глава района Анатолий Иванов.



«Мы обязаны помнить подвиг наших предков. Без них не было бы нас и той мирной жизни, которой сегодня живет вся Россия. Большое им за это спасибо», – прокомментировал Анатолий Петрович.





С сегодняшнего дня на камне высечено 58 имен дусаевцев, тех что отдали свои жизни за мирное небо над головой.



В рамках мероприятия ученики Олуязского лицея устроили парад, который завершился шествием Бессмертного полка.

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